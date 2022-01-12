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Маррей пробился в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Матч получился напряженным
Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче 1/8 финала Маррей в трёх сетах обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.
Матч продлился 3 часа 16 минут.
Энди Маррей - Николоз Басилашвили 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3
135-я ракетка мира Маррей подал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 12. Его соперник, занимающий 23-е место в рейтинге ATP, шесть раз подал навылет, сделал пять двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из девяти.
Соперником Маррея по четвертьфиналу станет бельгиец Давид Гоффен. Ранее он обыграл в двух сетах американца Дениса Кудлу (6:2, 6:3).
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