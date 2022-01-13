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Правительство Австралии примет решение по делу Джоковича в пятницу
Лучшему теннисисту мира угрожает депортация
фото - flashscore.com.ua
По информации издания The Age, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук склоняется к тому, чтобы отменить визу Новака Джоковича, который прибыл в страну для участия в Australian Open.
Сообщается, что свое решение Хоук собирается озвучить в пятницу, 14 января.
Джокович намерен обжаловать в суде любую попытку депортации из Австралии. Юристы теннисиста рассчитывают, что судебные слушания пройдут до 17 января, когда в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.
Ранее Джокович в суде добился отмены аннулирования визы и получил возможность тренироваться перед Australian Open.
Новак Джокович является девятикратным победителем турнира в Мельбурне. В прошлом году в финале серб в трех сетах обыграл Даниила Медведева.
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