  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Правительство Австралии примет решение по делу Джоковича в пятницу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Правительство Австралии примет решение по делу Джоковича в пятницу

Теннис
(1 голосов)

Лучшему теннисисту мира угрожает депортация

Правительство Австралии примет решение по делу Джоковича в пятницу

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

По информации издания The Age, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук склоняется к тому, чтобы отменить визу Новака Джоковича, который прибыл в страну для участия в Australian Open.

Сообщается, что свое решение Хоук собирается озвучить в пятницу, 14 января.

Джокович намерен обжаловать в суде любую попытку депортации из Австралии. Юристы теннисиста рассчитывают, что судебные слушания пройдут до 17 января, когда в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии.

Ранее Джокович в суде добился отмены аннулирования визы и получил возможность тренироваться перед Australian Open.

Новак Джокович является девятикратным победителем турнира в Мельбурне. В прошлом году в финале серб в трех сетах обыграл Даниила Медведева.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...