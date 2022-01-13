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Джокович и Надаль узнали первых соперников на Australian Open
Турнир стартует в понедельник
Первая ракетка мира Новак Джокович защиту титула в Мельбурне должен начать матчем с Миомиром Кецмановичем. В одну четверть с 20-кратным победителем Шлемов попал и супруг Элины Свитолиной Гаэль Монфис.
Рафаэль Надаль получил шестой номер посева и может сыграть с Джоковичем в полуфинале. Свой путь на австралийском мэйджоре испанец начнет поединком с Маркосом Хироном из США.
Победитель US Open и прошлогодний финалист Мельбурна Даниил Медведев в первом раунде встретится с Генри Лааксоненом, а его оппонентом по второму кругу может стать Ник Кирьос.
Полные результаты жеребьевки Australian Open
Ранее Элина Свитолина и еще три украинки узнали соперниц по Australian Open.
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