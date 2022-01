Маррей впервые с 2019 года вышел в финал турнира АТР

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в полуфинале турнира АТР 250 в Сиднее в трех сетах за 2 часа и 27 минут обыграл Рейлли Опелку (6:7, 6:4, 6:4).

Маррей подал 16 эйсов, выиграл 88% очков с первого мяча, реализовал 2 из 9 брейк-поинтов и не отдал ни одного гейма на своей подаче.

The moment @andy_murray defeated Opelka to make the final in Sydney! ????#SydneyTennisClassic pic.twitter.com/ksZizjPSvT