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Маррей впервые с 2019 года вышел в финал турнира АТР

Теннис
(1 голосов)

Легендарный британец близок к титулу

Маррей впервые с 2019 года вышел в финал турнира АТР

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в полуфинале турнира АТР 250 в Сиднее в трех сетах за 2 часа и 27 минут обыграл Рейлли Опелку (6:7, 6:4, 6:4).

Маррей подал 16 эйсов, выиграл 88% очков с первого мяча, реализовал 2 из 9 брейк-поинтов и не отдал ни одного гейма на своей подаче.

В Сиднее Маррей поспорит за 47-й титул в карьере и первый с октября 2019 года, когда шотландец в Антверпене обыграл Стэна Вавринку.

Соперник Энди Маррея по финалу в Сиднее определится в матче между Асланом Карацевым и Дэном Эвансом.

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В статье: теннис Энди Маррей
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