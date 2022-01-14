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Маррей впервые с 2019 года вышел в финал турнира АТР
Легендарный британец близок к титулу
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в полуфинале турнира АТР 250 в Сиднее в трех сетах за 2 часа и 27 минут обыграл Рейлли Опелку (6:7, 6:4, 6:4).
Маррей подал 16 эйсов, выиграл 88% очков с первого мяча, реализовал 2 из 9 брейк-поинтов и не отдал ни одного гейма на своей подаче.
The moment @andy_murray defeated Opelka to make the final in Sydney! ????#SydneyTennisClassic pic.twitter.com/ksZizjPSvT— Tennis TV (@TennisTV) January 14, 2022
В Сиднее Маррей поспорит за 47-й титул в карьере и первый с октября 2019 года, когда шотландец в Антверпене обыграл Стэна Вавринку.
Соперник Энди Маррея по финалу в Сиднее определится в матче между Асланом Карацевым и Дэном Эвансом.
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