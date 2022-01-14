Цуренко на Australian Open стартует матчем с первой ракеткой мира

Леся Цуренко пробилась в основу Шлема в Мельбурне из квалификации, а ее соперницей по первому кругу станет сильнейшая теннисистка мира Эшли Барти.

Цуренко и Барти в 2020 году также встречались на старте Australian Open. В том матче киевлянке удалось выиграть один сет – 7:5, 1:6, 1:6.

Победительница матча Барти – Цуренко во втором круге встретится с Варварой Грачевой (Россия) или Луцией Бронцетти (Италия).