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Цуренко на Australian Open стартует матчем с первой ракеткой мира
Худшего жребия не придумаешь
Леся Цуренко пробилась в основу Шлема в Мельбурне из квалификации, а ее соперницей по первому кругу станет сильнейшая теннисистка мира Эшли Барти.
Цуренко и Барти в 2020 году также встречались на старте Australian Open. В том матче киевлянке удалось выиграть один сет – 7:5, 1:6, 1:6.
Победительница матча Барти – Цуренко во втором круге встретится с Варварой Грачевой (Россия) или Луцией Бронцетти (Италия).
Накануне своих соперниц по первому раунду Открытого чемпионата Австралии
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