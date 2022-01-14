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Цуренко на Australian Open стартует матчем с первой ракеткой мира

Теннис
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Худшего жребия не придумаешь

Цуренко на Australian Open стартует матчем с первой ракеткой мира

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Леся Цуренко пробилась в основу Шлема в Мельбурне из квалификации, а ее соперницей по первому кругу станет сильнейшая теннисистка мира Эшли Барти.

Цуренко и Барти в 2020 году также встречались на старте Australian Open. В том матче киевлянке удалось выиграть один сет – 7:5, 1:6, 1:6.

Победительница матча Барти – Цуренко во втором круге встретится с Варварой Грачевой (Россия) или Луцией Бронцетти (Италия).

Накануне своих соперниц по первому раунду Открытого чемпионата Австралии узнали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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В статье: Australian Open Леся Цуренко Эшли Барти
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