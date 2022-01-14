Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джоковича пока не депортируют из Австралии: слушания по его делу продолжатся
фото - flashscore.com.ua
В федеральном суде в Мельбурне прошло предварительное заседание по делу сербского теннисиста Новака Джоковича против министра иммиграции Алекса Хоука, аннулировавшего его визу для въезда в Австралию.
По итогам заседания было решено остановить депортацию Джоковича. Утром в субботу Новака ждет беседа с офицерами иммиграционной службы и официальное задержание. Сутки он проведет в специальном отеле под контролем офицеров, а в воскресенье снова состоятся онлайн-слушания в федеральном суде.
Отметим, что в понедельник, согласно расписанию, Джоковичу предстоит сыграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Ранее Алекс Хоук отменил визу лидера мирового рейтинга на том основании, что это отвечало общественным интересам.
Популярное сейчас
- Новичков не будет. Известно, кто полетит на первый сбор Динамо
- Минай официально назначил нового главного тренера
- 12 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
- Свитолина и еще три украинки узнали соперниц по Australian Open
- В семье экс-капитана Зари - пополнение
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО