Джоковича пока не депортируют из Австралии: слушания по его делу продолжатся

В федеральном суде в Мельбурне прошло предварительное заседание по делу сербского теннисиста Новака Джоковича против министра иммиграции Алекса Хоука, аннулировавшего его визу для въезда в Австралию.

По итогам заседания было решено остановить депортацию Джоковича. Утром в субботу Новака ждет беседа с офицерами иммиграционной службы и официальное задержание. Сутки он проведет в специальном отеле под контролем офицеров, а в воскресенье снова состоятся онлайн-слушания в федеральном суде.

Отметим, что в понедельник, согласно расписанию, Джоковичу предстоит сыграть матч первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Алекс Хоук отменил визу лидера мирового рейтинга на том основании, что это отвечало общественным интересам.