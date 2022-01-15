Надаль на фоне ситуации с Джоковичем поделился ожиданиями от Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР №4) прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и поделился ожиданиями от открытого чемпионата Австралии - Australian Open. Его слова цитирует RMC Sport:

"Открытый чемпионат Австралии гораздо важнее любого игрока. Он пройдет отлично – с ним (Джоковичем - прим.) или без него. Я очень уважаю Новака как человека и спортсмена, даже учитывая, что не согласен с ним по многим вещам, которые он сделал последние две недели" – сказал он.