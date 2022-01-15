Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль на фоне ситуации с Джоковичем поделился ожиданиями от Australian Open
Комментарий испанца
Испанский теннисист Рафаэль Надаль (АТР №4) прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и поделился ожиданиями от открытого чемпионата Австралии - Australian Open. Его слова цитирует RMC Sport:
"Открытый чемпионат Австралии гораздо важнее любого игрока. Он пройдет отлично – с ним (Джоковичем - прим.) или без него. Я очень уважаю Новака как человека и спортсмена, даже учитывая, что не согласен с ним по многим вещам, которые он сделал последние две недели" – сказал он.
Напомним, что ранее Джоковичу
Популярное сейчас
- В честь военных, корабля и даже пивоварни. 10 клубов с оригинальным происхождением названия
- Зинченко попал в символическую сборную игроков с недостатком игровой практики
- УАФ оформляет для Мудрика и Булецы визы на выездной матч с Шотландией
- Старт украинских гандболистов на Евро и потенциально последний матч Шевченко в Дженоа. Что посмотреть 13 января?
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни