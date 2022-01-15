  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Обидчица Свитолиной победила на турнире в Аделаиде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обидчица Свитолиной победила на турнире в Аделаиде

Теннис
(1 голосов)

Поздравляем американку

Обидчица Свитолиной победила на турнире в Аделаиде

Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №87) победила в финальном матче турнира серии WTA 250 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче за титул она одолела свою соотечественницу Элисон Риск (WTA №57). Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу триумфаторки соревнований.

Статистика матча (источник - flashscore.ru):

Обидчица Свитолиной победила на турнире в Аделаиде - изображение 1

Для Киз это 11-й WTA-финал в карьере и шестой завоеванный титул. Последняя победа американки датируется августом 2019 года, произошло это в Цинциннати. После этого триумфа по личным встречам с большим преимуществом 7-1 впереди именно Мэдисон.

Напомним, что ранее Паула Бадоса победила на турнире в Сиднее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Мэдисон Киз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...