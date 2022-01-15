Обидчица Свитолиной победила на турнире в Аделаиде

Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №87) победила в финальном матче турнира серии WTA 250 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче за титул она одолела свою соотечественницу Элисон Риск (WTA №57). Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу триумфаторки соревнований.

Статистика матча (источник - flashscore.ru):

Для Киз это 11-й WTA-финал в карьере и шестой завоеванный титул. Последняя победа американки датируется августом 2019 года, произошло это в Цинциннати. После этого триумфа по личным встречам с большим преимуществом 7-1 впереди именно Мэдисон.