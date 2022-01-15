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Обидчица Свитолиной победила на турнире в Аделаиде
Поздравляем американку
Eurosport
Американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA №87) победила в финальном матче турнира серии WTA 250 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче за титул она одолела свою соотечественницу Элисон Риск (WTA №57). Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу триумфаторки соревнований.
Статистика матча (источник - flashscore.ru):
Для Киз это 11-й WTA-финал в карьере и шестой завоеванный титул. Последняя победа американки датируется августом 2019 года, произошло это в Цинциннати. После этого триумфа по личным встречам с большим преимуществом 7-1 впереди именно Мэдисон.
Напомним, что ранее Паула Бадоса
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