Карацев победил Маррея в финальном матче Сиднея

Российский теннисист Аслан Карацев (АТР №20) победил в финальном матче турнира серии АТР 250 в Сиднее (Австралия). В решающем поединке за главный титул он одолел британца Энди Маррея (АТР №135). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфатора соревнований.

Статистика мата (источник - flashscore.ua):

Этот титул стал для Карацева третьим в карьере. Ранее он побеждал на турнирах в Москве и Дубае.