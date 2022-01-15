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Карацев победил Маррея в финальном матче Сиднея

Теннис
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Результаты решающего матча

Карацев победил Маррея в финальном матче Сиднея

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Российский теннисист Аслан Карацев (АТР №20) победил в финальном матче турнира серии АТР 250 в Сиднее (Австралия). В решающем поединке за главный титул он одолел британца Энди Маррея (АТР №135). Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфатора соревнований.

Статистика мата (источник - flashscore.ua):

Карацев победил Маррея в финальном матче Сиднея - изображение 1

Этот титул стал для Карацева третьим в карьере. Ранее он побеждал на турнирах в Москве и Дубае.

Напомним, ранее Бадоса победила Крейчикову в финале Сиднея.

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В статье: Энди Маррей Аслан Карацев
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