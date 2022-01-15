Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маррей прокомментировал поражение в первом финале нового сезона
Достойные слова
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист Энди Маррей (АТР №135) прокомментировал
"Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Знаю, что он поздно прибыл в Австралию, восстанавливался после коронавируса. Вернуться после болезни и сразу играть на таком уровне – это впечатляет. Прекрасная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open.
Хочу поблагодарить свою команду за помощь на этой неделе. Я впервые за три года вышел в финал. Прошла большая дорога, чтобы возвратиться сюда. Без вашей помощи я не справился бы" – сказал он.
Напомним, что ранее Надаль
Популярное сейчас
- Итальянский журналист: Шевченко будет во Флоренции. В первом тайме матча в Милане на поле была лишь Дженоа
- Селезнев не присутствовал на первой тренировке Шарана в Минае
- После финального свистка матча Габон – Гана на КАН произошла потасовка между командами - ВИДЕО
- "Это было волшебно": день, когда Стаховский прервал историческую серию Федерера
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни