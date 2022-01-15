Маррей прокомментировал поражение в первом финале нового сезона

Британский теннисист Энди Маррей (АТР №135) прокомментировал поражение в финальном матче турнира АТР 250 в Сиднее против Аслана Карацева (АТР №20). Его слова цитирует пресс-служба АТР:

"Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Знаю, что он поздно прибыл в Австралию, восстанавливался после коронавируса. Вернуться после болезни и сразу играть на таком уровне – это впечатляет. Прекрасная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open.

Хочу поблагодарить свою команду за помощь на этой неделе. Я впервые за три года вышел в финал. Прошла большая дорога, чтобы возвратиться сюда. Без вашей помощи я не справился бы" – сказал он.