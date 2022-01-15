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Маррей прокомментировал поражение в первом финале нового сезона

Теннис
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Маррей прокомментировал поражение в первом финале нового сезона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский теннисист Энди Маррей (АТР №135) прокомментировал поражение в финальном матче турнира АТР 250 в Сиднее против Аслана Карацева (АТР №20). Его слова цитирует пресс-служба АТР:

"Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Знаю, что он поздно прибыл в Австралию, восстанавливался после коронавируса. Вернуться после болезни и сразу играть на таком уровне – это впечатляет. Прекрасная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open.

Хочу поблагодарить свою команду за помощь на этой неделе. Я впервые за три года вышел в финал. Прошла большая дорога, чтобы возвратиться сюда. Без вашей помощи я не справился бы" – сказал он.

Напомним, что ранее Надаль поделился ожиданиями от АО.

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В статье: Энди Маррей
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