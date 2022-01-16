Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Новака Джоковича депортируют из Австралии
Похоже, эпопея окончилась
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл апелляцию об аннулировании визы в федеральном суде Мельбурна.
По итогам заседания было принято два решения:
1. апелляцию Джоковича отклонить
2. возложить на Джоковича обязательство по уплате судебного сбора.
Таким образом, после проигрыша апелляции серб должен быть немедленно депортирован из страны. Вопрос о его участии в Открытом чемпионате Австралии, который стартует уже завтра, 17 января можно считать закрытым.
Популярное сейчас
- Серия А. Спокойные победы Ювентуса и Лацио, Юрич выигрывает личное дерби
- Официально: Черноморец подписал Русина
- Зеленский к Шевченко: Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…
- Старт украинских гандболистов на Евро и потенциально последний матч Шевченко в Дженоа. Что посмотреть 13 января?
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО