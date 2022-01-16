Официально: Новака Джоковича депортируют из Австралии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл апелляцию об аннулировании визы в федеральном суде Мельбурна.

Комментарий Джоковича

По итогам заседания было принято два решения:

1. апелляцию Джоковича отклонить

2. возложить на Джоковича обязательство по уплате судебного сбора.

Таким образом, после проигрыша апелляции серб должен быть немедленно депортирован из страны. Вопрос о его участии в Открытом чемпионате Австралии, который стартует уже завтра, 17 января можно считать закрытым.