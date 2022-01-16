  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Официально: Новака Джоковича депортируют из Австралии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Новака Джоковича депортируют из Австралии

Теннис
Обновлено
(2 голосов)

Похоже, эпопея окончилась

Официально: Новака Джоковича депортируют из Австралии

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл апелляцию об аннулировании визы в федеральном суде Мельбурна.

Комментарий Джоковича

По итогам заседания было принято два решения:

1. апелляцию Джоковича отклонить

2. возложить на Джоковича обязательство по уплате судебного сбора.

Таким образом, после проигрыша апелляции серб должен быть немедленно депортирован из страны. Вопрос о его участии в Открытом чемпионате Австралии, который стартует уже завтра, 17 января можно считать закрытым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...