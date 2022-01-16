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Когда ожиданий немного. Анонс выступления украинок на Australian Open

Теннис
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Пять украинских теннисисток сыграют на Открытом чемпионате Австралии. Разбираемся, чего от них ждать

Когда ожиданий немного. Анонс выступления украинок на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина (27 лет, №16 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2013 – 1-й раунд, 2014 – 3-й раунд, 2015 – 3-й раунд, 2016 – 2-й раунд, 2017 – 3-й раунд, 2018 – четвертьфинал, 2019 – четвертьфинал, 2020 – 3-й раунд, 2021 – 4-й раунд.

Цель: дойти до второй недели турнира

Первая соперница: Фиона Ферро (Франция, № 104 рейтинга WTA)

Главная теннисистка Украины приехала в Австралию с новым тренерским штабом, но сходу громко обозначить свою нацеленность на камбэк в топ-10 рейтинга WTA Свитолина не смогла – в Аделаиде украинка в первом круге проиграла 121-й ракетке мира Анастасии Гасановой (7:5, 4:6, 3:6), а на следующей неделе в том же городе сразу же уступила будущей чемпионке турнира Мэдисон Киз (2:6, 4:6).

Неутешительные результаты Свитолиной и качество тенниса украинки на старте нового сезона не позволяют заглядывать вперед дальше одного матча. Не хочется произносить это вслух, но такова реальность – даже вылет в первом круге от француженки Фионы Ферро не станет большой сенсацией.

Хотя главные карьерные достижения Ферро связаны с грунтом, на харде ей тоже есть чем похвастаться – в прошлом году бывшая теннисистка из топ-40 в Мельбурне отправила домой Елену Рыбакину. В общем, о легкой прогулке в первом круге для Элины и речи быть не может.

Дальше будет не легче – во втором раунде на Свитолину потенциально выходит боевая Юлия Путинцева, в третьем круге первая ракетка страны может сыграть со звездной Викторией Азаренко, а в четвертом – с действующей чемпионкой Ролан Гаррос Барборой Крейчиковой. Выход в четвертьфинал по такой сетке станет сенсацией.

Прогноз: вылет на первой неделе турнира.

Марта Костюк (19 лет, №50 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2018 – 3-й раунд, 2021 – 1-й раунд

Цель: повторить личный рекорд на турнире

Первая соперница: Диан Парри (Франция, № 117 рейтинга WTA)

Для Марты Костюк Australian Open всегда будет знаковым турниром, ведь именно в Мельбурне киевлянка в 2018 году в 15 лет совершила сенсационный прорыв из квалификации в третий раунд, попутно переписав несколько возрастных рекордов.

Парадоксально, но с тех пор Костюк в Австралии не одержала ни одной победы. Исправить это недоразумение Марте вполне по силам в матче с 19-летней обладательницей wild card Диан Парри, у которой всего одна победа на турнирах Большого шлема, а ее скромные карьерные достижения связаны исключительно с грунтом.

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Во втором раунде Костюк потенциально выходит на 32-ю сеяную Сару Соррибес-Тормо или возрастную бельгийку Кирстен Флипкес. Марта способна пройти и этот барьер, а вот в третьем круге украинка может столкнуться с девятой ракеткой мира Паулой Бадосой, которая только что выиграла турнир в Сиднее и входит в список теневых фаворитов Открытого чемпионата Австралии.

Что касается результатов на старте сезона, то в Мельбурне Костюк проиграла Клэр Лью (6:4, 4:6, 3:6), а в Аделаиде выбила Шелби Роджерс (6:3, 6:4) и совсем немного не дотянула до победы над 19-й ракеткой мира Кори Гауфф (3:6, 7:5, 3:6).

Прогноз: поражение в третьем раунде.

Ангелина Калинина (24 года, №51 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: дебют

Цель: не остаться в Мельбурне без побед

Первая соперница: Джессика Пегула (США, № 22 рейтинга WTA)

Ангелина Калинина после прорывного сезона в карьере прочно закрепилась в сотне лучших теннисисток мира и впервые получила прямую путевку на Australian Open, где ранее три года подряд проваливалась в квалификации.

Теннисистка из Новой Каховки вряд ли осталась довольна результатом жребия, ведь дебютировать в Мельбурне ей придется в матче с соперницей из топ-25 Джессикой Пегулой, которая в прошлом году здесь обыграла двух победительниц мэйджоров (Викторию Азаренко и Саманту Стосур), а в четвертом круге преградила путь нашей Элине Свитолиной.

На старте сезона Пегула в двух матчах не выиграла ни одного сета, но и Калининой особо похвастаться нечем – на двух турнирах в Мельбурне и Аделаиде Ангелина одержала всего одну победу.

Если Калинина организует апсет в матче с Пегулой, то выйдет на победительницу матча между Бернардой Пера и Екатериной Александровой. А в третьем круге можно помечтать о поединке с девятой сеяной Онс Жабер.

Прогноз: вылет в первом раунде.

Даяна Ястремская (21 год, №102 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2019 – 3-й раунд, 2020 – 2-й раунд

Цель: дойти до матча с Осакой

Первая соперница: Мэдисон Бренгл (США, № 59 рейтинга WTA)

Даяна Ястремская так и не смогла войти в ритм после многомесячного перерыва в карьере, связанного с допинговым скандалом. Сезон 2021 года одесситка завершила с отрицательным балансом побед/поражений (7-11), не стало лучше и в 2022-м – перед Australian Open Ястремская может похвастаться разве что успехом в матче с 56-й ракеткой мира Элисон ван Эйтванк в финале квалификации турнира в Аделаиде (3:6, 6:4, 6:4).

На старте австралийского Шлема Ястремская сыграет с опытной Мэдисон Бренгл, которая впервые засветилась на мэйджоре, когда самой Даяне было всего семь лет. Два года назад во втором круге US Open сильнее была американка (6:2, 6:3), теперь наступило время для реванша.

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Откровенно говоря, аргументов в пользу украинки немного, но если ей удастся наладить свою игру и пройти Бренгл, то наградой за победу, вероятней всего, станет статусный матч против действующей чемпионки Мельбурна Наоми Осаки, а это тот шанс перезагрузить карьеру, который так необходим Ястремской.

Прогноз: поражение в первом раунде.

Леся Цуренко (32 года, №120 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2011 – 2-й раунд, 2012 – 2-й раунд, 2013 – 3-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 1-й раунд, 2016 – 1-й раунд, 2017 – 1-й раунд, 2018 – 2-й раунд, 2019 – 2-й раунд, 2020 – 1-й раунд.

Цель: дать бой Барти

Первая соперница: Эшли Барти (Австралия, № 1 рейтинга WTA)

Леся Цуренко после четырех подряд неудачных попыток преодолела квалификацию на турнире Большого шлема, но жребий не сжалился над киевлянкой и определил ей в соперницы лучшую теннисистку современности, да еще и в отличной форме, о чем говорит недавний успех Барти на домашнем турнире в Аделаиде, где Эшли разобралась с четырьмя соперницами из топ-20.

И все же Цуренко настраивается оптимистично – и правильно делает. К тому же, опыт побед над Барти у нее уже есть (в Брисбене в 2018-м), да и на Australian Open 2020 года Леся вдоволь потрепала нервы и самой Эшли, и всем австралийским болельщикам, когда выиграла первый сет (7:5, 1:6, 1:6).

Прогноз: поражение в первом раунде.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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