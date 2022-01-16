АТР официально прокомментировали решение о депортации Джоковича

АТР прокомментировали решение федерального суда Мельбурна по поводу депортации из Австралии первой ракетки мира Новака Джоковича.

"Сегодняшнее решение оставить в силе упразднение австралийской визы Новака Джоковича поставило точку в серии неприятных событий. В конце концов, решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться.

Нам нужно больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из этой ситуации.

Независимо от случившегося, Новак – один из крупнейших чемпионов в истории, и его отсутствие станет потерей для Australian Open. Мы знаем, как бурны были последние дни для Новака и как он хотел защитить свой титул в Мельбурне.

Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время.

ATP по-прежнему настоятельно рекомендует всем игрокам прививаться" – говорится в сообщении.