  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР официально прокомментировали решение о депортации Джоковича
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР официально прокомментировали решение о депортации Джоковича

Теннис
(1 голосов)

Дипломатично

АТР официально прокомментировали решение о депортации Джоковича

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

АТР прокомментировали решение федерального суда Мельбурна по поводу депортации из Австралии первой ракетки мира Новака Джоковича.

"Сегодняшнее решение оставить в силе упразднение австралийской визы Новака Джоковича поставило точку в серии неприятных событий. В конце концов, решения юридических властей по вопросам общественного здравоохранения должны соблюдаться.

Нам нужно больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из этой ситуации.

Независимо от случившегося, Новак – один из крупнейших чемпионов в истории, и его отсутствие станет потерей для Australian Open. Мы знаем, как бурны были последние дни для Новака и как он хотел защитить свой титул в Мельбурне.

Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время.

ATP по-прежнему настоятельно рекомендует всем игрокам прививаться" – говорится в сообщении.

Комментарий Джоковича

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...