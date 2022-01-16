  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Барти и Джокович могут потерять лидерство в мировом рейтинге после АО 2022
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барти и Джокович могут потерять лидерство в мировом рейтинге после АО 2022

Теннис
(1 голосов)

Что для этого нужно

Барти и Джокович могут потерять лидерство в мировом рейтинге после АО 2022

фото - WTA

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не получит возможности в этом году защитить свой титул чемпиона Australian Open, поскольку федеральный суд Мельбурна принял решение о депортации спортсмена из страны.

Так что у его ближайших конкурентов Данила Медведева (АТР №2) и Александра Зверева (АТР №3) по итогам Открытого чемпионата Австралии будет шанс потеснить сербского спортсмена с лидирующей позиции в мировом рейтинге. Для этого обоим нужно выигрывать турнир.

Что касается ситуации у девушек, то здесь не все так однозначно, как у мужчин. Эшли Барти уверенно держит первую строчку рейтинга и будет участвовать в АО.

Реальные шансы для того, чтобы обойти конкурентку есть у Арины Соболенко (WTA №2). Для этого ей необходимо дойти до финала соревнований, я в то время как австралийке – не дальше 1/8. Если Барти дойдет до 1/4, то белоруска будет обязана выигрывать чемпионат.

Теоретические шансы на первую позицию мирового зачета есть и у Барборы Крейчиковой (WTA №3). В случае, если Эшли выйдет в третий круг или Соболенко доберется к финалу чешке необходимо будет брать титул. В любом другом случае ей хватит места в финале.

Напомним, что Australian Open 2022 стартует уже завтра, 17 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Australian Open Эшли Барти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...