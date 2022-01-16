Барти и Джокович могут потерять лидерство в мировом рейтинге после АО 2022

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не получит возможности в этом году защитить свой титул чемпиона Australian Open, поскольку федеральный суд Мельбурна принял решение о депортации спортсмена из страны.

Так что у его ближайших конкурентов Данила Медведева (АТР №2) и Александра Зверева (АТР №3) по итогам Открытого чемпионата Австралии будет шанс потеснить сербского спортсмена с лидирующей позиции в мировом рейтинге. Для этого обоим нужно выигрывать турнир.

Что касается ситуации у девушек, то здесь не все так однозначно, как у мужчин. Эшли Барти уверенно держит первую строчку рейтинга и будет участвовать в АО.

Реальные шансы для того, чтобы обойти конкурентку есть у Арины Соболенко (WTA №2). Для этого ей необходимо дойти до финала соревнований, я в то время как австралийке – не дальше 1/8. Если Барти дойдет до 1/4, то белоруска будет обязана выигрывать чемпионат.

Теоретические шансы на первую позицию мирового зачета есть и у Барборы Крейчиковой (WTA №3). В случае, если Эшли выйдет в третий круг или Соболенко доберется к финалу чешке необходимо будет брать титул. В любом другом случае ей хватит места в финале.

Напомним, что Australian Open 2022 стартует уже завтра, 17 января.