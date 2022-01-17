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Свитолина и Костюк вышли во второй круг Australian Open, Ястремская выбыла
Первые результаты украинцев в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 34 минуты обыграла Фиону Ферро (6:1, 7:6). Украинка сделала обратный брейк в концовке второго сета, после чего добила француженку на тайбрейке.
На пути к первой победе в сезоне Свитолина подала 4 эйса, сделала 4 брейка, организовала 27 виннерсов и допустила 22 невынужденных ошибки.
Moving forward ➡️— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022
???????? @ElinaSvitolina battles past Fiona Ferro 6-1, 7-6(4).#AusOpen • #AO2022@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/B4EVbr1MBq
Марта Костюк в похожем стиле прошла обладательницу wild card Диан Парри (6:1, 7:6) и впервые с 2018 года одержала победу на кортах Australian Open.
Костюк реализовала 4 из 10 брейк-поинтов, проиграла один гейм на своей подаче, сделала 33 виннерса при 31 невынужденной ошибке.
Даяна Ястремская не стала доигрывать матч против Мэдисон Бренгл. Украинка покинула корт при счете 1:6, 6:0, 0:5.
Ястремская сделала 60 невынужденных ошибок, а Бренгл за полтора часа на корте организовала всего один виннерс.
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