Свитолина и Костюк вышли во второй круг Australian Open, Ястремская выбыла

Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 34 минуты обыграла Фиону Ферро (6:1, 7:6). Украинка сделала обратный брейк в концовке второго сета, после чего добила француженку на тайбрейке.

На пути к первой победе в сезоне Свитолина подала 4 эйса, сделала 4 брейка, организовала 27 виннерсов и допустила 22 невынужденных ошибки.

Марта Костюк в похожем стиле прошла обладательницу wild card Диан Парри (6:1, 7:6) и впервые с 2018 года одержала победу на кортах Australian Open.

Костюк реализовала 4 из 10 брейк-поинтов, проиграла один гейм на своей подаче, сделала 33 виннерса при 31 невынужденной ошибке.

Даяна Ястремская не стала доигрывать матч против Мэдисон Бренгл. Украинка покинула корт при счете 1:6, 6:0, 0:5.

Ястремская сделала 60 невынужденных ошибок, а Бренгл за полтора часа на корте организовала всего один виннерс.