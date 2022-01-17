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Калинина терпит обидное поражение на старте Australian Open

Теннис
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Украинка не смогла с первой попытки открыть счет победам в Мельбурне

Калинина терпит обидное поражение на старте Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ангелина Калинина в первом раунде Открытого чемпионата Австралии драматично уступила прошлогодней участницей четвертьфинала Джессике Пегуле (6:4, 6:7, 5:7). Теннисистки провели на корте почти три часа.

Первый сет Калинина забрала со счета 2:4, во второй партии теннисистки на двоих не заработали ни одного брейк-поинта, а на тайбрейке украинка взяла всего один розыгрыш.

В решающем сете Калинина дважды делала обратный брейк, однако зацепиться за еще один тайбрейк теннисистка из Новой Каховки все же не сумела.

Ранее во второй раунд Открытого чемпионата Австралии пробились Элина Свитолина и Марта Костюк.

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В статье: Australian Open Ангелина Калинина Джессика Пегула
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