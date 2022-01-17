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Калинина терпит обидное поражение на старте Australian Open
Украинка не смогла с первой попытки открыть счет победам в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина в первом раунде Открытого чемпионата Австралии драматично уступила прошлогодней участницей четвертьфинала Джессике Пегуле (6:4, 6:7, 5:7). Теннисистки провели на корте почти три часа.
Первый сет Калинина забрала со счета 2:4, во второй партии теннисистки на двоих не заработали ни одного брейк-поинта, а на тайбрейке украинка взяла всего один розыгрыш.
В решающем сете Калинина дважды делала обратный брейк, однако зацепиться за еще один тайбрейк теннисистка из Новой Каховки все же не сумела.
Ранее во второй раунд Открытого чемпионата Австралии
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