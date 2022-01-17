  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Довольна уровнем своего тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Довольна уровнем своего тенниса

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий украинки после успешного старта на Australian Open

Свитолина: Довольна уровнем своего тенниса

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина в двух сетах обыграла Фиону Ферро (6:1, 7:6).

«Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась.

Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.

Второй сет прошел не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть», - сказала украинка после матча.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мельбурне станет 110-я ракетка мира из Франции Армони Тан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Australian Open Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...