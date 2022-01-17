Свитолина: Довольна уровнем своего тенниса

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина в двух сетах обыграла Фиону Ферро (6:1, 7:6).

«Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась.

Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.

Второй сет прошел не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть», - сказала украинка после матча.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мельбурне станет 110-я ракетка мира из Франции Армони Тан.