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Свитолина: Довольна уровнем своего тенниса
Комментарий украинки после успешного старта на Australian Open
фото - flashscore.com.ua
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина в двух сетах обыграла Фиону Ферро (6:1, 7:6).
«Так здорово снова вернуться сюда. Я очень довольна сегодняшним матчем. Перед турниром я провела не так много матчей, но я много тренировалась.
Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками.
Второй сет прошел не так легко, как первый? Да, я знала, что Ферро – большой боец. Я знала, чего ожидать, и знала, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Здесь каждая соперница хочет тебя обыграть. Ты просто стараешься выжить и выиграть», - сказала украинка после матча.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мельбурне станет 110-я ракетка мира из Франции Армони Тан.
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