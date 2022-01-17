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Как Свитолина побеждала на старте Australian Open. ВИДЕО
Обзор матча украинки
Фото: AFP/Автор - неизвестен
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина в двух сетах обыграла Фиону Ферро (6:1, 7:6).
На старте мэйджора украинка сделала четыре брейка и проиграла один гейм на своей подаче.
Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мельбурне станет 110-я ракетка мира из Франции Армони Тан.
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