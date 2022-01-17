Как Свитолина побеждала на старте Australian Open. ВИДЕО

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина в двух сетах обыграла Фиону Ферро (6:1, 7:6).

На старте мэйджора украинка сделала четыре брейка и проиграла один гейм на своей подаче.

Следующей соперницей Элины Свитолиной в Мельбурне станет 110-я ракетка мира из Франции Армони Тан.