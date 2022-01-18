Армони Тан - Элина Свитолина. Анонс и прогноз матча Australian Open на 19.01.2022

По сравнению с прошлогодним Australian Open Элина Свитолина потеряла немало позиций в рейтинге WTA, однако не потеряла амбиций и желания. С другой стороны, эти качества, как и статус, никогда не помогали украинке выстрелить в Австралии (или на любом другом турнире Большого Шлема) так, как от нее действительно ожидали – победой или хотя бы выходом в финал. В этом году ожиданий меньше, но украинке удалось абстрагироваться от обстоятельств и уверенно одолеть в первом круге непростую француженку Ферро. Что будет в следующем матче Элины?

Australian Open. Второй круг. Мельбурн

19.01.2022. Начало – не раньше 02:00 по Киеву

Армони Тан (Франция, WTA 110) – Элина Свитолина (Украина, WTA 16)

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Элина Свитолина

Совсем уж легкой победа над Ферро не была. В первом сете Свитолина демонстрировала доминантный теннис, а вот во втором пришлось повозиться с соперницей более часа времени и решать дело на тай-брейке. Украинке не привыкать к напряженным битвам, хотя и следует стремиться к более легким победам на старте турнира. Это ведь поможет сэкономить силы.

Сама Элина одобрительно отозвалась об уровне своего тенниса в первом матче АО-2022. Важно было преодолеть этот психологический барьер уверенно, ведь старт сезона для украинки получился смазанным. "Я действительно довольна тем, какой уровень тенниса сегодня показала. Просто рада снова выйти на корты Australian Open и сыграть перед болельщиками", - сказала 16-я ракетка мира, находясь в предвкушении нового испытания. И вот второй круг: снова представительница Франции, снова теннисистка примерно того же уровня, что и Ферро (судя по рейтингу WTA).

Армони Тан

Армони Тан – 110-я в рейтинге WTA (Ферро – 104). Однако рейтинг – дело очень условное на таких турнирах, как Australian Open. Это подтверждает и результат первого поединка Тан в Мельбурне – убрала с пути соперницу из топ-50 Юлию Путинцеву.

Тот поединок длился чуть менее полутора часа. Тан играла хуже Путинцевой на второй подаче, однако значительно эффективнее действовала на первой (74 процента против 43-х). 25 виннерсов против шести у соперницы свидетельствуют о попытках (небезуспешных) француженки брать очки, а не просто ждать ошибки оппонентки.

Тан должна понимать, что не дождется их и от Свитолиной. Поэтому наверняка предложит агрессивный теннис. Соперницы хоть и не знакомы друг с другом, но характер предстоящего матча можно предсказать.

Армони Тан – Элина Свитолина. Статистика личных встреч

Раньше теннисистки не играли между собой. Победительница этой пары в третьем круге Australian Open сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) – Джил Тайхманн (Швейцария).

Армони Тан – Элина Свитолина. Ставка и коэффициенты

Армони Тан – Элина Свитолина. Прогноз на матч

Победа Элины Светолиной в трех сетах. Будет непросто, как и с Ферро, но украинка должна взять свое. Форма у Элины боевая, настроение отличное (это показал первый матч), а опыта выступлений на подобном уровне гораздо больше. Украинку хоть и считаем не до конца себя реализовавшей на Шлемах в целом и в Австралии в частности, но все же говорим о теннисистке с двумя четвертьфиналами на АО и двумя полуфиналами на турнирах Grand Slam в целом. У Тан, в свою очередь, это дебютное выступление в основной сетке Австралийского чемпионата и только пятый Шлем в карьере. Победа над Путинцевой – это уже и так прорыв. Этого достаточно.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine