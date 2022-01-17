Свитолина рассказала об ожиданиях от второго матча на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) после удачного старта на Открытом чемпионате Австралии рассказала об ожиданиях от поединка во втором круге.

"Начало года было очень тяжелым, но я не смотрю назад. Я рада, что у меня было время потренироваться и адаптироваться к кортам в Мельбурне. В Аделаиде матчевые корты были закрыты и условия были несколько иными. Я рада, что провела очень хорошие тренировки, сетовые матчи и чувствовала себя каждый день все лучше и лучше. Рада, что смогла использовать это время эффективно. Сегодняшний поединок против Фионы Ферро получился очень стабильным, я играла агрессивно, сделала 27-28 виннеров. Будут возобновляться и готовиться к следующему матчу.

Если говорить о предстоящем матче с Армони Танн, то я видела однажды, как она играла. Она придает вращение мячу, пытается играть комбинациями. Для меня важен мой теннис, мои действия на корте и свежая голова. Тогда я уверена, что у меня будет хороший матч. Сегодня и завтра буду тренироваться и буду готовиться дальше к своему матчу.

Что я могу сказать о документальном сериале о теннисе от Netflix? Они будут очень активно снимать, отобранны игроки, которых они хотели подписать. Нам с Гаэлем тоже поступило предложение, мы пока думаем. Посмотрим, какие у них идеи, как это будет происходить. Пока в раздумьях" – сказала она.