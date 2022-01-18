Ястремская: Задаюсь вопросом, как Даяне победить Даяну

Даяна Ястремская накануне в первом раунде Открытого чемпионата Австралии проиграла Мэдисон Бренгл (1:6, 6:0, 0:5, отказ). Украинка сделала 60 невынужденных ошибок, а ее соперница организовала всего один виннерс.

«Задаюсь этим вопросом, как Даяне победить Даяну. У меня есть ответ на этот вопрос, и раньше я могла справляться, а сейчас после моего возращения в Тур я каждый раз, выходя на корт, боюсь саму себя.

Я пересматриваю свои матчи в прошлом, особенно турниры, которые я выиграла, и понимаю, что мой стиль все тот же, но я потеряла ту Даяну, которая была раньше, и я совсем не про игру...

Мне хочется быть такой, какой я была раньше, но никак не могу смириться с тем, что сейчас я другая, и что строить своё внутреннее и внешнее нужно с нуля. Из-за этого у меня очень много мыслей, сомнений и давления, и моя игра в растерянности», - сказала теннисистка.

Даяна Ястремская перед Australian Open в мировом рейтинге откатилась на 144-ю позицию и теперь напрямую не попадает в основу на турнирах Большого шлема.