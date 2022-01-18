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Australian Open. Медведев и Циципас побеждают в трех сетах
Фавориты нижней половины турнирной сетки идут дальше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира Даниил Медведев свой путь в Мельбурне начал победой в трех сетах над шведом Хенри Лааксоненом (6:1, 6:4, 7:6). Матч продолжался 1 час и 56 минут.
Медведев подал 10 эйсов, выиграл 79% очков с первого мяча, реализовал 5 из 6 брейк-поинтов и сделал 21 виннерс при 23 невынужденных ошибках.
Стефанос Циципас в первом круге разобрался с 88-й ракеткой мира из Швеции Микаэлем Имером (6:2, 6:4, 6:3). Теннисисты провели на корте больше двух часов.
Двукратный полуфиналист Мельбурна сделал 6 брейк-поинтов, проиграл 2 гейма на своей подаче, а также выполнил 30 виннерсов при 37 невынужденных ошибках.
Во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с Ником Кирьосом, а Стефанос Циципас встретится с Себастьяном Баесом.
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