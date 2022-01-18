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Соболенко, Мугуруса и Халеп побеждают на старте Australian Open
Новая порция результатов из Мельбурна
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй номер посева Арина Соболенко в волевом стиле обыграла Сторм Сандерс (5:7, 6:3, 6:2). Во втором сете белоруска при счете 1:3 выиграла пять геймов подряд, а ее следующей соперницей станет Синьюй Ван.
Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса в первом раунде за полтора часа остановила Клару Бюрель (6:3, 6:4). Испанка с пятью брейками и 22 виннерсами вышла навстречу опытной Ализе Корне из Франции.
Симона Халеп свой путь на турнире начала победой над 102-й ракеткой мира Магдаленой Фреш (6:4, 6:3). Румынка организовала на приеме семь брейков, чем компенсировала четыре потерянных гейма на своей подаче. Во втором раунде Халеп сыграет с Беатрис Хаддад Майа.
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