Симона Халеп прокомментировала успешный старт на Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп (WTA №15) прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии в матче против полячки Магдалены Френх (WTA №102).

"Первый матч всегда сложен. Я очень нервничала, но в общем довольна, как играла, какой была на корте. Моя подача не так сильна, как у других высоких теннисисток, но я не сказала бы, что сегодня это был мой недостаток – не хорошо, но и не плохо. Глобально это была хорошая игра для первого матча. Сложно всегда и нервничаю я всегда. Но она тоже отыграла хорошо, бегала, двигалась. Думаю, что из этого матча я вынесла только позитив.

Даже не знаю, что сказать о финале. Мечтаю сыграть там, но я знаю, что это сложно. Не буду думать об этом и заглядывать дальше, чем на один день вперед.

Не думаю, что я на своем самом высоком уровне – он был в прошлом. Но чувствую себя хорошо, уверена в своей игре, в том, что двигаюсь правильно. Психологически я хороша. Конечно, сегодня был не самый лучший день. Как я уже говорила, это первый раунд Шлема, а он всегда непрост. Но я чувствую себя нормально и думаю, что я на правильном пути" – сказала она.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 января украинки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют свои матчи второго круга АО.