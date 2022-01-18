Энди Маррей: Было бы здорово проводить более короткие матчи

Британский теннисист Энди Маррей (АТР №113) после победы в первом круге АО 2022 над грузином Николозом Басилашвили (АТР №23) (6-1; 3-6; 6-4; 6-7; 6-4) рассказал, что хотел бы играть более короткие матчи.

"Конечно, некоторые свои матчи я не выиграл бы всухую даже в свои лучшие годы. Например, сегодняшний матч против игрока из топ-20 – это всегда сложно. А будь это кто-то вроде Циципаса – даже не знаю. Но, конечно, было бы здорово проводить более короткие матчи. Возможно, сегодня я мог закрыть матч в четырех сетах, но что есть, то есть.

О том, чтобы заканчивать матчи побыстрее, я говорил со своей командой. Мы обсуждали, как сократить время матча, играть более быстрые розыгрыши и т.д. Здесь сложно найти баланс, потому что если сейчас я играю против игрока из топ-20, то потом матч против игрока из топ-50 будет очень сложный" – сказал он.