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ТОП 5 ударов второго игрового дня на Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Это действительно круто

ТОП 5 ударов второго игрового дня на Australian Open

instagram.com/australianopen

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 января, состоялся второй игровой день розыгрыша Открытого чемпионата Австралии – Australian Open.

Вашему вниманию ТОП 5 лучших ударов:

Напомним, что ранее Симона Халеп и Энди Маррей прокомментировали победы в стартовых матчах АО-2022.

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В статье: Australian Open
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