Australian Open. Надежда Киченок вылетела в парной сетке

Надежда Киченок в дуэте с титулованной Саней Мирза в первом раунде Открытого чемпионата Австралии с 12-м номером посева проиграла Кайе Йуван и Тамаре Зиданшек (4:6, 6:7).

В первом сете Киченок и Мирза сделали один брейк, но отдали два гейма на своей подаче, а во второй партии Надежда и Саня не подали на сет при счете 5:4, после чего отдали матч на тайбрейке.

Надежда Киченок продолжит выступления на Australian Open в миксте – напарником украинки станет теннисист из Мексики Сантьяго Гонсалес.