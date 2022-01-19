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Australian Open. Надежда Киченок вылетела в парной сетке

Теннис
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Украинка завершила борьбу

Australian Open. Надежда Киченок вылетела в парной сетке

Новина українською

Надежда Киченок в дуэте с титулованной Саней Мирза в первом раунде Открытого чемпионата Австралии с 12-м номером посева проиграла Кайе Йуван и Тамаре Зиданшек (4:6, 6:7).

В первом сете Киченок и Мирза сделали один брейк, но отдали два гейма на своей подаче, а во второй партии Надежда и Саня не подали на сет при счете 5:4, после чего отдали матч на тайбрейке.

Надежда Киченок продолжит выступления на Australian Open в миксте – напарником украинки станет теннисист из Мексики Сантьяго Гонсалес.

Ранее Элина Свитолина и Марта Костюк пробились в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

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В статье: теннис Australian Open Надежда Киченок
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