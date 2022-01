Australian Open. Надаль без проблем вышел в третий раунд

Рафаэль Надаль во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 43 минуты разобрался с немцем Янником Ханфманном (6:2, 6:3, 6:4).

Испанец реализовал 4 из 16 брейк-поинтов, ни разу не проиграл свою подачу, а также сделал 30 виннерсов при 26 невынужденных ошибках.

Rafa rolls on ????



???????? @RafaelNadal puts in a top performance to move past Yannick Hanfmann 6-2 6-3 6-4. #AusOpen • #AO2022

????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/MjWumk2z27