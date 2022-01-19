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Australian Open. Надаль без проблем вышел в третий раунд

Теннис
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Легендарный испанец оформил вторую победу в Мельбурне

Australian Open. Надаль без проблем вышел в третий раунд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Рафаэль Надаль во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 43 минуты разобрался с немцем Янником Ханфманном (6:2, 6:3, 6:4).

Испанец реализовал 4 из 16 брейк-поинтов, ни разу не проиграл свою подачу, а также сделал 30 виннерсов при 26 невынужденных ошибках.

Впереди Рафаэля Надаля ждет матч с Кареном Хачановым или Бенджамином Бонзи.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль Australian Open
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