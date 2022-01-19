Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Надаль без проблем вышел в третий раунд
Легендарный испанец оформил вторую победу в Мельбурне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 43 минуты разобрался с немцем Янником Ханфманном (6:2, 6:3, 6:4).
Испанец реализовал 4 из 16 брейк-поинтов, ни разу не проиграл свою подачу, а также сделал 30 виннерсов при 26 невынужденных ошибках.
Rafa rolls on ????— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022
???????? @RafaelNadal puts in a top performance to move past Yannick Hanfmann 6-2 6-3 6-4. #AusOpen • #AO2022
????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/MjWumk2z27
Впереди Рафаэля Надаля ждет матч с Кареном Хачановым или Бенджамином Бонзи.
Популярное сейчас
- Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника
- Свитолина и Костюк синхронно вышли в третий раунд Australian Open
- Зарплата Шевченко, перелом Кривцова и новый тренер для Миколенко. Главные новости за 18 января
- Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник?
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО