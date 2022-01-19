Australian Open. Осака отдала четыре гейма обидчице Ястремской

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака во втором раунде за 1 час и 6 минут обыграла Мэдисон Бренгл (6:0, 6:4).

Первый сет экс-первая ракетка мира выиграла за 20 минут, а во второй партии при счете 3:4 сделала два брейка подряд.

Осака в матче с американкой реализовала 5 из 7 брейк-поинтов, выиграла 78% очков с первого мяча, а также подала 8 эйсов и организовала 37 виннерсов при четырех у Бренгл.

В 1/16 финала Наоми Осака сыграет с Амандой Анисимовой.