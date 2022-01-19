Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Барти оформила разгромную победу во втором раунде
Первая ракетка мира в ударе
Эшли Барти во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 54 минуты разгромила Лючию Бронцетти (6:1, 6:1).
Барти провела практически идеальный матч – лучшая теннисистка мира сделала 5 брейков, подала 8 эйсов, выиграла 86% очков с первого мяча и существенно превзошла соперницу по активным действиям (21-6).
Эшли Барти в третьем раунде сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Богдан Леднев
- Очки улетели, но бычок от сигареты никуда не делся. Как игрок Удинезе сбил с ног Сарри во время матча
- Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник
- Джокович прокомментировал решение о депортации из Австралии
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...