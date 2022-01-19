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Australian Open. Барти оформила разгромную победу во втором раунде

Теннис
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Первая ракетка мира в ударе

Australian Open. Барти оформила разгромную победу во втором раунде

Новина українською

Эшли Барти во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 54 минуты разгромила Лючию Бронцетти (6:1, 6:1).

Барти провела практически идеальный матч – лучшая теннисистка мира сделала 5 брейков, подала 8 эйсов, выиграла 86% очков с первого мяча и существенно превзошла соперницу по активным действиям (21-6).

Эшли Барти в третьем раунде сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

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В статье: теннис Australian Open Эшли Барти
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