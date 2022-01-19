Драма Свитолиной и трудовая победа Костюк. Как для украинок сложились матчи второго раунда Australian Open?

Свитолина не закрыла 107-ю ракетку мира в двух сетах и довела ее до поездки на инвалидном коляске

Элина Свитолина во втором круге на ровном месте придумала проблемы на свою голову в матче не хватающей звезд с небес Хармони Тан, которая к 24 годам одержала всего две победы на турнирах Большого шлема и никогда не стояла в топ-100 рейтинга WTA (6:3, 5:7, 5:1, отказ француженки).

После достаточно комфортного начала матча с тремя результативными геймами на приеме во втором сете украинка совершила 25 невынужденных ошибок, позволила Тан сделать четыре брейка подряд и не реализовала матч-бол на своей подаче при счете 5:4.

Кто знает, чем бы завершилась эта история, если бы соперница Свитолиной не получила травму икроножной мышцы. В решающем сете француженка начала подавать с руки и 14 раз вызывала Элину к сетке, лишь бы только не ввязываться в утомительные перестрелки на задней линии.

Тан отчаянно пыталась доиграть матч до конца (привет Ястремской), но в седьмом гейме все же поддалась уговорам судьи на вышке и своего тренера. Арену Маргарет Корт Хармони покинула на коляске.

Свитолина – Тан: лучшие моменты матча

Костюк переборола себя и взломала оборону неудобной испанки

Марте Костюк во втором круге предстояло найти ключи к игре 32-й сеяной Сары Соррибес Тормо – теннисистки, предпочитающей на корте не творить, а разрушать игру соперницы. Год назад в Абу-Даби Костюк в матче с испанкой проиграла семь геймов подряд, но сумела перевернуть ход встречи (0:6, 6:1, 6:4) – в Мельбурне матч выдался не менее упорным, пусть и в этот раз 19-летняя украинка справилась в двух партиях (7:6, 6:3).

Костюк на старте матча сорила невынужденными ошибками направо и налево, что позволило Соррибес-Тормо уйти в отрыв с двумя брейками. Вскоре Марта адаптировалась к непростым условиям (матч проходил первым запуском в самый солнцепек) и начала доминировать на приеме, выиграв до конца сета четыре из шести геймов на подаче Соррибес-Тормо. Тайбрейк прошел под контролем украинки – четыре виннерса и пять из шести выигранных мячей на своей подаче.

По ходу первого сета Костюк активными действиями выиграла 25 мячей и совершила 34 невынужденных ошибки – во второй партии пошел совсем другой теннис. У Марты заработала первая подача, она заметно сократила процент брака и стала разыгрывать до верного. После обмена брейками Костюк при счете 2:3 выиграла четыре гейма подряд и шагнула в третий раунд, повторив свой лучший результат на Открытом чемпионате Австралии.

Костюк – Соррибес-Тормо: лучшие моменты матча

А что Свитолину и Костюк ждет дальше?

Разогрев для Элины Свитолиной и Марты Костюк подошел к завершению – украинкам, чтобы дойти до очного матча в четвертьфинале (а почему бы и не помечтать?), придется преодолеть сопротивление двух действующих теннисисток из топ-10 и трех соперниц, суммарно взявших три титула на Шлемах при семи появлениях в финалах.

Свитолина в третьем раунде столкнется с экс-первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко, у которой не выиграла ни одной из четырех очных встреч.

Азаренко на старте самого знакового турнира в ее карьере легко прошла Панну Удварди (6:3, 6:1) и Жиль Тайхманн (6:1, 6:2). Показательно, что в этих матчах белоруска выдала шикарную эффективность на решающих мячах – 9 из 10 реализованных брейк-поинтов и 9 из 10 отыгранных. В общем, Виктория в отличной форме, поэтому неудивительно, что букмекеры отдают ей почти 70% шансов на победу над Свитолиной.

У Костюк задача в третьем круге не менее сложная – 19-летней украинке предстоит столкнуться с шестой ракеткой мира и по совместительству своей хорошей подругой Паулой Бадосой.

Australian Open So 3rd round match up Marta Kostyuk and Paula Badosa pic.twitter.com/KKgUGOPIYY — Ken mckinnon (@Kenmckinnon9) January 19, 2022

Испанка на прошлой неделе взяла титул в Сиднее с победами над Белиндой Бенчич и Барборой Крейчиковой, а в Мельбурне без проблем разобралась с Айлой Томлянович (6:4, 6:0) и Мартиной Тревизан (6:0, 6:3). Шансы Костюк на победу в этом матче оцениваются в скромные 23%.

Матчи третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии Элина Свитолина и Марта Костюк проведут в пятницу, 21 января.