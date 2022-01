Драма Свитолиной и трудовая победа Костюк. Как для украинок сложились матчи второго раунда Australian Open?

Элина Свитолина во втором круге на ровном месте придумала проблемы на свою голову в матче не хватающей звезд с небес Хармони Тан, которая к 24 годам одержала всего две победы на турнирах Большого шлема и никогда не стояла в топ-100 рейтинга WTA (6:3, 5:7, 5:1, отказ француженки).

После достаточно комфортного начала матча с тремя результативными геймами на приеме во втором сете украинка совершила 25 невынужденных ошибок, позволила Тан сделать четыре брейка подряд и не реализовала матч-бол на своей подаче при счете 5:4.

Кто знает, чем бы завершилась эта история, если бы соперница Свитолиной не получила травму икроножной мышцы. В решающем сете француженка начала подавать с руки и 14 раз вызывала Элину к сетке, лишь бы только не ввязываться в утомительные перестрелки на задней линии.

Тан отчаянно пыталась доиграть матч до конца (привет Ястремской), но в седьмом гейме все же поддалась уговорам судьи на вышке и своего тренера. Арену Маргарет Корт Хармони покинула на коляске.

Get well soon. Harmony Tan.#AusOpen pic.twitter.com/QxzhugtAF8