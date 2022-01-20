Виктория Азаренко - Элина Свитолина. Анонс и прогноз матча Australian Open на 21.01.2022

Среди явных фаворитов Australian Open 2022 Элина Свитолина не ходит. Точнее, так: бывали годы, когда Свитолиной отводили гораздо больше шансов на победу в австралийском Шлеме, чем сейчас. Однако это не помешало украинке в целом достаточно уверенно пройти два круга турнира. Но дальше будет явно труднее.

Дальше украинку ждет неудобная соперница. Виктория Азаренко уступает Элине позиции в рейтинге WTA, однако доминирует в плоскости личной статистики – четыре победы белоруски и ни одной у Элины. Тенденция продолжится, или, может, наоборот, наконец-то мы станем свидетелями поворотного момента в этом противостоянии?

Australian Open 2022. Третий круг (1/16-я финала). Мельбурн. Melbourne Park

21.01.2022. Начало – не раньше 02:00 по Киеву

Виктория Азаренко (Беларусь, WTA 25) – Элина Свитолина (Украина, WTA 16)

Трансляция – Евроспорт 1/2

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Элина Свитолина

С Армони Тан в предыдущем круге матч развивался так, как мы и прогнозировали – француженка смогла дать бой, однако проиграла в трех сетах (отказ при счете 3:6, 7:5, 1:5). Элина Свитолина настреляла 32 виннерса, но и соперница не была безнадежной – 24 чисто выигранных мяча. Ключевым, пожалуй, оказался куда лучший процент выигранных мячей на первой подаче у украинки – 63 (58 – у Тан). Хотя и вторая приносила дивиденды.

Тан допустила семь двойных ошибок, в то время как Свитолина – только две. А вот эйсов у украинки четыре, а у ее соперницы – ни одного. Здесь как раз и сказалась существенная разница в опыте. В матче был период, когда Свитолина нервничала, однако вовремя взяла себя в руки и обуздала негативные эмоции.

Душевное равновесие нужно Свитолине и в следующем поединке. Ведь соперница гораздо серьезнее двух предыдущих. И опытнее самой Элины. Виктории Азаренко 32 года, она дважды в своей карьере выигрывала Australian Open и еще трижды играла в финале американского Шлема.

Виктория Азаренко

Теннисистка топ-уровня, хотя с открытым чемпионатом Австралии у Виктории Азаренко отношения в последнее время не клеятся. В прошлом году проиграла в первом раунде, в 2019-м – аналогично, а в 2020-м, 2018-м и 2017-м вообще не была представлена ​​в основной сетке.

В отличие от Свитолиной, Азаренко в предыдущем круге обязательную программу выполнила в двух сетах. Более того, у Джил Тайхманн не было особых шансов, она выиграла в общей сложности три гейма. Белоруска реализовала четыре из четырех брейк-пойнтов, забила только двенадцать виннерсов (у соперницы – 14), но допустила вдвое меньше невынужденных ошибок. В общем, это была победа на классе. Спокойный, взвешенный теннис от фаворитки поединка.

Все спокойно для Виктории было и в первом круге. В первом сете поединка против венгерки Панны Удварди белоруска проиграла три гейма, но такой сценарий можно назвать тренировкой с повышенной ответственностью. Азаренко – первый действительно серьезная соперница для Свитолиной на этом Australian Open, но и Свитолина – первое реальное испытание для Азаренко.

Виктория Азаренко – Элина Свитолина. Статистика личных встреч

Раньше теннисистки четырежды играли между собой, и каждый раз побеждала белоруска. Два матча можно считать давними – они состоялись в 2015-м году (на турнирах в Дохе и Торонто), а вот два – относительно свежими.

В 2019-м Азаренко в трех сетах одолела Свитолину в Риме (грунт), а в 2021-м – в двух сетах в Дохе. Три из четырех матчей между Азаренко и Свитолиной прошли на харде.

Победительница этой пары в четвертом круге сыграет с победительницей матча Барбара Крейчикова – Юлия Остапенко.

Виктория Азаренко – Элина Свитолина. Ставка и коэффициенты

Виктория Азаренко – Элина Свитолина. Прогноз на матч

Победа Виктории Азаренко в трех сетах. Теннис Виктории Азаренко максимально неудобен для Свитолиной. Белоруска способна к минимуму свести количество непринужденных ошибок, заставляя соперницу рисковать. Готова ли к этому Элина? Первые поединки Азаренко показали, что у нее нет ментальной усталости от неудачных результатов на Australian Open последних годов. Свитолина тоже психологически готова, но не поколеблется ли уверенность на фоне соперницы, которой проиграла четыре матча из четырех? Прогнозируем трехсетовый поединок с итоговым поражением украинки.