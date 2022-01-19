На турнирах АТР во Франции смогут сыграть только привитые

Руководство ATP сообщило игрокам, что для участия в турнирах, запланированных во Франции, им необходимо будет вакцинироваться, сообщает Tennis Majors.

По информации издания, сегодня, 19 января ATP разослала теннисистам письма с пометкой "Важно", где говорится, что с 24 января правительство Франции запретит непривитым спортсменам участвовать в любого рода соревнованиях. Отмечается, что пока неясно, будут ли допущены к соревнованиям игроки, недавно выздоровевшие от коронавируса, если они не получат хотя бы одну дозу вакцины. "Для этого необходимы дополнительные разъяснения от французского правительства", — указано в письме.

"Игроки должны быть полностью привиты, чтобы иметь право участвовать в соревнованиях, или иметь медицинскую справку, освобождающую от прививок по медицинским причинам. Пожалуйста, обратите внимание, что никаких других исключений не будет", — отмечается в письме.

Первым теннисным турниром, на который распространится правило, станет "челленджер" в Кемпере, стартующий 24 января.