Марта Костюк: Паула Бадоса улучшила свою игру в последние два года

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об отношении к испанке Пауле Бадосе, которая станет её соперницей в третьем круге Australian Open.

"Паула улучшила свою игру в последние два года. Она стала сильнее психологически, физически и технически. Важно, что в теннисе есть такие люди. Они служат примером того, что постоянная работа над собой приносит большие результаты и победы. Паула — стабильный игрок топ-10, она демонстрирует хорошие результаты наряду с Барти и Крейчиковой. Её присутствие в топ-10 — не случайность. Когда играешь с ней, понимаешь, что она не станет нервничать, никаких срывов у неё не будет.

Помню, как мы играли в квалификации Australian Open три года назад. Я часто забываю, что она на пять лет меня старше, но мы похожи, в нашей жизни было много схожих ситуаций. Мы заметили, что у нас много общего. Её достижения по-настоящему мотивируют меня и помогают двигаться вперёд.

Паула была и остаётся примером для меня. Теперь я тоже верю в себя, хотя раньше этого внутреннего огня мне не хватало. Люди говорили, что я талантливая теннисистка с хорошими перспективами, они ждали от меня отличных результатов. Я играла неплохо, но не верила в победу на турнире "Большого шлема" после прохождения квалификации, в которой не проиграла ни сета. Но, как все знают, это возможно", — цитирует Костюк "Большой теннис Украины".