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Australian Open. Костюк и Ястремская отыграли матч-бол и добыли громкую победу в парной сетке
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фото - btu.org.ua
Марта Костюк и Даяна Ястремская в первом круге Открытого чемпионата Австралии за 2 часа и 23 минуты сенсационно обыграли восьмых сеяных Кори Гауфф и Кэти Макналли (5:7, 6:4, 7:5), причем в концовке решающего сета украинки на своей подаче отыграли матч-бол, после чего сделали решающий брейк.
Во втором раунде Костюк и Ястремская сыграют с Ясмин Паолини и Хизер Уотсон.
Успешно стартовала в парном турнире и Людмила Киченок, которая в дуэте с Еленой Остапенко легко обыграла Викторию Голубич и Жиль Тайхманн (6:3, 6:1). Дальше по курсу у 11-х сеяных матч с Петрой Мартич и Шелби Роджерс.
Ангелина Калинина вместе с Варварой Грачевой в первом раунде проиграла Виктории Кузьмовой и Вере Звонаревой (2:6, 4:6).
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