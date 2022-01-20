Australian Open. Мугуруса и Контавейт сенсационно покидают турнир

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах проиграла Ализе Корне (3:6, 3:6) и впервые с 2018 года не смогла выйти в 1/16 финала в Мельбурне.

Еще одну громкую сенсацию дня преподнесла 39-я ракетка мира Клара Таусон, которой удалось выбить из борьбы шестую сеяную Анетт Контавейт (6:2, 6:4). Таусон впервые в карьере сыграет в третьем раунде на турнире Большого шлема.

Вторая сеяная Арина Соболенко провела еще один тяжелый матч – белоруска в трех сетах обыграла Синьюй Ван (1:6, 6:4, 6:2). Следующей соперницей Соболенко станет финалистка Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова.