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Australian Open. Мугуруса и Контавейт сенсационно покидают турнир

Теннис
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Неожиданные результаты из Мельбурна

Australian Open. Мугуруса и Контавейт сенсационно покидают турнир

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах проиграла Ализе Корне (3:6, 3:6) и впервые с 2018 года не смогла выйти в 1/16 финала в Мельбурне.

Еще одну громкую сенсацию дня преподнесла 39-я ракетка мира Клара Таусон, которой удалось выбить из борьбы шестую сеяную Анетт Контавейт (6:2, 6:4). Таусон впервые в карьере сыграет в третьем раунде на турнире Большого шлема.

Вторая сеяная Арина Соболенко провела еще один тяжелый матч – белоруска в трех сетах обыграла Синьюй Ван (1:6, 6:4, 6:2). Следующей соперницей Соболенко станет финалистка Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова.

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В статье: Australian Open Анетт Контавейт Гарбинье Мугуруса
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