Australian Open. Маррей неожиданно проиграл 120-й ракетке мира

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей во втором круге Открытого чемпионата Австралии сенсационно в трех сетах уступил японцу Таро Дэниелу (4:6, 4:6, 4:6).

Маррей реализовал только 2 из 11 брейк-поинтов и отдал 5 геймов на своей подаче. Также двукратный олимпийский чемпион сделал 49 невынужденных ошибок и уступил сопернику по активным действиям (38 на 45).

Маррей с 2006 года всего в четвертый раз в Мельбурне не смог дойти до третьего раунда.

Таро Дэниел в третьем раунде Australian Open сыграет с победителем матча между Янником Синнером и Стивом Джонсоном.