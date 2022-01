Медведев в четырех сетах обыграл Кирьоса во втором раунде Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев за 3 часа и 4 минуты обыграл австралийца Ника Кирьоса (7:6, 6:4, 4:6, 6:2) и вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Flying into the third round ✈️@DaniilMedwed holds off Nick Kyrgios 7-6(1) 6-4 4-6 6-2 to reach the third round for the fourth consecutive time.#AO2022 • #AusOpen pic.twitter.com/8KShYhEXJ1