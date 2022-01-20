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Медведев в четырех сетах обыграл Кирьоса во втором раунде Australian Open

Теннис
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Главный матч дня в Мельбурне удался

Медведев в четырех сетах обыграл Кирьоса во втором раунде Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев за 3 часа и 4 минуты обыграл австралийца Ника Кирьоса (7:6, 6:4, 4:6, 6:2) и вышел в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Медведев на пути к победе подал 31 эйс, выиграл 85% очков в первого мяча, реализовал 4 из 11 брейк-поинтов и сделал 68 виннерсов при 29 невынужденных ошибках.

У Кирьоса 17 эйсов, 2 брейка, 47 виннерсов и 31 невынужденная ошибка.

Даниил Медведев выиграл 9-й матч подряд на турнирах Большого шлема и вышел навстречу Ботику ван де Зандшульпу, который в прошлом году на победном для россиянина US Open единственным смог выиграть у него сет.

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В статье: Australian Open Ник Кирьос Даниил Медведев
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