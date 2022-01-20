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Свитолина и Костюк в пятницу проведут ночные матчи на Australian Open
Украинки играют только в ранних запусках
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Статусное противостояние между Элиной Свитолиной и Викторией Азаренко в третьем круге Открытого чемпионата Австралии пройдет первым запуском на арене имени Рода Лэйвера. Теннисистки выйдут на корт в 02:00 по киевскому времени.
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Матч третьего раунда между Мартой Костюк и восьмой сеяной Паулой Бадосой состоится вторым запуском на стадионе имени Маргарет Корт. Начало поединка – не ранее 03:30 по Киеву.
Также в пятницу Надежда Киченок первым запуском в 04:00 по киевскому времени в паре с Сантьяго Гонсалесом сыграет с Катержиной Синяковой и Томашем Махачем. Матч пройдет на корте №14.
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