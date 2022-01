Халеп в восьмой раз дошла до третьего круга на Australian Open

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 8 минут обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя (6:2, 6:0).

Халеп на пути к 30-й победе в Мельбурне сделала 5 брейков, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта. Также в активе румынки 15 виннерсов и 77% выигранных очков с первого мяча.

30-????



