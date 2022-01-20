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Халеп в восьмой раз дошла до третьего круга на Australian Open
Румынка в отличной форме
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 8 минут обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя (6:2, 6:0).
Халеп на пути к 30-й победе в Мельбурне сделала 5 брейков, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта. Также в активе румынки 15 виннерсов и 77% выигранных очков с первого мяча.
30-????— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022
Make that 30 match wins for @Simona_Halep at the #AusOpen as she defeats Beatriz Haddad Maia 6-2 6-0.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/aeYjqa0r4j
Следующей соперницей Симоны Халеп станет сенсационная Данка Ковинич, которая во втором раунде обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану.
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