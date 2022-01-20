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Халеп в восьмой раз дошла до третьего круга на Australian Open

Теннис
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Румынка в отличной форме

Халеп в восьмой раз дошла до третьего круга на Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп во втором круге Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 8 минут обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майя (6:2, 6:0).

Халеп на пути к 30-й победе в Мельбурне сделала 5 брейков, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта. Также в активе румынки 15 виннерсов и 77% выигранных очков с первого мяча.

Следующей соперницей Симоны Халеп станет сенсационная Данка Ковинич, которая во втором раунде обыграла чемпионку US Open Эмму Радукану.

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В статье: теннис Australian Open Симона Халеп
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