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Украинский теннисист отстранён от соревнований из-за положительной допинг-пробы

Теннис
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Он отстранен от соревнований

Украинский теннисист отстранён от соревнований из-за положительной допинг-пробы

Фото: btu.org.ua

Новина українською

27-летний украинец во время выступления на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе (8-14 ноября 2021 года) сдал образец мочи, который был отправлен в аккредитованную лабораторию WADA в Монреале.

В пробе Данила Калениченко был обнаружен метаболит LGD-4033 (лигандрол) - вещество относится к категории S1 запрещённого списка WADA (анаболические агенты) и следовательно запрещёно Теннисной антидопинговой программой.

10 января украинцу было сообщено, что он нарушил правила Антидопинговой программы, а с 20 января началось его временное отстранение от выступления на турнирах. Игрок сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.

На "челленджере" в столице Словакии Калениченко стартовал с квалификации и дошёл до второго круга. На данный момент киевлянин занимает 549-е место в рейтинге ATP.

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В статье: Данил Калиниченко
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