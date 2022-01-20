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Глава Tennis Australia рассказал об отставке после скандала с Джоковичем

Теннис
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Он не планирует покидать свою должность

Глава Tennis Australia рассказал об отставке после скандала с Джоковичем

Фото: sport.ru

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Глава Tennis Australia Крэйг Тили ответил на вопрос о возможном уходе со своего поста. Призывы к увольнению Тили появились после скандала с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Организация выдала ему документы для участия в Australian Open, но власти Австралии аннулировали визу спортсмена, что привело к скандалу. Тили в эфире ТВ-канала Nine спросили, думал ли он об уходе со своего поста.

"Нет. Мы недавно опубликовали заявление по этому делу. Я полностью сосредоточен на том, чтобы организовать хороший турнир. Горжусь тем, что мы делаем, горжусь нашими результатами. Первые дни турнира получились отличными, рассчитываем, что такими же будут и следующие 10.

В этом году на турнире я меньше появляюсь на публике? Мне нужно заниматься организационными вопросами, к нам приехали люди со всего мира", — сказал Тили.

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В статье: Крейг Тили
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