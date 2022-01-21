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0:6, 2:6 – Свитолина с разгромом вылетела с Australian Open

Теннис
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И это не сенсация

0:6, 2:6 – Свитолина с разгромом вылетела с Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Открытого чемпионата Австралии за 68 минут в пятый раз подряд проиграла двукратной чемпионке турнира Виктории Азаренко (0:6, 2:6).

Свитолина в матче с белоруской отдала 5 геймов на своей подаче, а на приеме упустила 4 брейк-поинта. Также украинка совершила 26 невынужденных ошибок против 9 у Азаренко.

Свитолина потерпела крупнейшее поражение в карьере на кортах Australian Open и в третий раз подряд покинула турнир на первой неделе.

Виктория Азаренко за путевку в четвертьфинал поспорит с четвертой сеяной из Чехии Барборой Крейчиковой.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Виктория Азаренко
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