0:6, 2:6 – Свитолина с разгромом вылетела с Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Открытого чемпионата Австралии за 68 минут в пятый раз подряд проиграла двукратной чемпионке турнира Виктории Азаренко (0:6, 2:6).

Свитолина в матче с белоруской отдала 5 геймов на своей подаче, а на приеме упустила 4 брейк-поинта. Также украинка совершила 26 невынужденных ошибок против 9 у Азаренко.

Свитолина потерпела крупнейшее поражение в карьере на кортах Australian Open и в третий раз подряд покинула турнир на первой неделе.

Виктория Азаренко за путевку в четвертьфинал поспорит с четвертой сеяной из Чехии Барборой Крейчиковой.