0:6, 2:6 – Свитолина с разгромом вылетела с Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге Открытого чемпионата Австралии за 68 минут в пятый раз подряд проиграла двукратной чемпионке турнира Виктории Азаренко (0:6, 2:6).

Statement made ????@vika7 is through to the #AusOpen R16 for the ninth time. #AO2022 pic.twitter.com/vHvflcjN09