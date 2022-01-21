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Костюк драматично уступила Бадосе в третьем раунде Australian Open
Впечатляющий матч от 19-летней киевлянки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии дала бой шестой ракетке мира Пауле Бадосе, однако прервать 7-матчевую победную серию своей подруги ей не удалось – 2:6, 7:5, 4:6.
Костюк во втором сете отыгралась со счета 2:4 и форсировала решающую партию после брейка в затяжном 12-м гейме.
В третьем сете украинка дважды возвращала свою подачу, однако ответить на третий брейк Бадосы не смогла. Испанка поставила точку в матче после четырех упущенных матч-болов.
A battle between two warriors ????— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022
???????? @paulabadosa moves to 8-1 this season with a 6-2 5-7 6-4 victory over good friend Marta Kostyuk.#AusOpen · #AO2022
????: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/7sWUKxQROd
Марта Костюк продолжит борьбу в Мельбурне в парном разряде – накануне украинка вместе с Даяной Ястремской пробилась во второй раунд.
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