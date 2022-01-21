Костюк драматично уступила Бадосе в третьем раунде Australian Open

Марта Костюк в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии дала бой шестой ракетке мира Пауле Бадосе, однако прервать 7-матчевую победную серию своей подруги ей не удалось – 2:6, 7:5, 4:6.

Костюк во втором сете отыгралась со счета 2:4 и форсировала решающую партию после брейка в затяжном 12-м гейме.

В третьем сете украинка дважды возвращала свою подачу, однако ответить на третий брейк Бадосы не смогла. Испанка поставила точку в матче после четырех упущенных матч-болов.

Марта Костюк продолжит борьбу в Мельбурне в парном разряде – накануне украинка вместе с Даяной Ястремской пробилась во второй раунд.