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Костюк драматично уступила Бадосе в третьем раунде Australian Open

Теннис
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Впечатляющий матч от 19-летней киевлянки

Костюк драматично уступила Бадосе в третьем раунде Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии дала бой шестой ракетке мира Пауле Бадосе, однако прервать 7-матчевую победную серию своей подруги ей не удалось – 2:6, 7:5, 4:6.

Костюк во втором сете отыгралась со счета 2:4 и форсировала решающую партию после брейка в затяжном 12-м гейме.

В третьем сете украинка дважды возвращала свою подачу, однако ответить на третий брейк Бадосы не смогла. Испанка поставила точку в матче после четырех упущенных матч-болов.

Марта Костюк продолжит борьбу в Мельбурне в парном разряде – накануне украинка вместе с Даяной Ястремской пробилась во второй раунд.

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В статье: Australian Open Марта Костюк Паула Бадоса Гиберт
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