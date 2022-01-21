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Australian Open. Надежда Киченок вышла во второй круг в миксте
Первый успех украинки в Мельбурне
Надежда Киченок в дуэте с Сантьяго Гонсалесом в первом раунде Открытого чемпионата Австралии в миксте обыграла Катержину Синякову и Томаша Махача (7:5, 4:6, 10:7). Матч продолжался почти полтора часа.
Киченок и Гонсалес сделали 3 брейка, проиграли 3 гейма на своей подаче, выиграли 71% очков с первого мяча и организовали 33 виннерса.
Теперь украинка и мексиканец ждет результата матча между Эной Сибахарой и Беном Маклакленом и Сторм Сандерс и Нилом Скупски.
В субботу в миксте в паре с Андреем Голубевым первый матч проведет Людмила Киченок.
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