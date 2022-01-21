Тотальное фиаско Свитолиной и битва Костюк с шестой ракеткой мира. Как для украинок сложились матчи третьего раунда на Australian Open?

Свитолина наиграла на самое сокрушительное поражение в Мельбурне

Элина Свитолина еще никогда не вылетела с Australian Open вот так – в матче третьего круга против двукратной чемпионки турнира Виктории Азаренко 15-я сеяная смогла за 68 минут взять лишь два гейма (0:6, 2:6).

И самое печальное в этой истории то, что такой перформанс украинки не стал сюрпризом: о таком исходе кричало буквально все – качество тенниса Свитолиной на старте сезона, отличная форма Азаренко и односторонний характер очных встреч с белоруской (теперь уже 0-5).

Первый сет Свитолиной в цифрах – 26 минут, 4-13 по невынужденным ошибкам, 35% первой подачи, 23% выигранных очков на второй подаче, 0 выигранных мячей на приеме с первого мяча. Нужны ли тут дополнительные комментарии? Элина была переиграна по всем статьям без малейших намеков на борьбу.

Да, во втором сете Свитолиной удалось подкорректировать односторонний сценарий матча, но эти поправки были настолько несущественными, что Азаренко могла их не заметить.

Экс-первая ракетка мира в ответ на попытку Элины создать давление просто взяла и выиграла все ключевые мячи – в четвертом гейме Виктория отыграла брейк-поинт после невынужденной ошибки Свитолиной с форхенда, а в концовке матча забрала единственный напряженный гейм, по ходу которого украинка спасла пять матч-болов.

Азаренко – Свитолина: статистика матча

Свитолина – Азаренко: лучшие моменты матча

Костюк вынудила претендентку на титул сыграть на пределе – после матча Бадоса назвала теннис украинки безумным

Марта Костюк любит и умеет играть большие матчи на турнирах Большого шлема – 19-летняя теннисистка на US Open-2020 затащила Наоми Осаку в решающий сет, а на прошлогоднем Ролан Гаррос выбила Гарбинье Мугурусу и бодро повоевала с Игой Швёнтек в 1/8 финала. Теперь в эту коллекцию добавился еще один блокбастер – против Паулы Бадосы (2:6, 7:5, 4:6) в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

Первый сет прошел под диктовку испанки – Костюк выиграла только 4 очка на первой подаче, провалилась на брейк-поинтах (1 из 5 на приеме, 3 из 3 на своей подаче) и настреляла 13 невынужденных ошибок против 9 виннерсов у Бадосы.

Настоящий теннис в исполнении Марты пошел в тот момент, когда Бадоса оказалась в считанных розыгрышах от победы. В восьмом гейме украинка сделала обратный брейк со счета 15:40, затем дважды образцово отработала свою подачу и сломила соперницу еще одним результативным геймом на приеме, что автоматом принесло ей победу во второй партии.

К сожалению, в решающем сете Костюк вернулась к порой авантюрному теннису – Марта вновь стала регулярно проваливаться на своей подаче, а ее попытки сыграть роль агрессора привели к двум десяткам невынужденных ошибок. При счете 3:3 украинка собственными помарками под ноль отдала гейм на своей подаче, затем на приеме подарила Бадосе еще три мяча, а ее отчаянная попытка остаться в игре оборвалась на четвертом матч-боле после очередной ошибки.

Костюк – Бадоса: статистика матча:

Костюк – Бадоса: лучшие моменты матча