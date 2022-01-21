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Тотальное фиаско Свитолиной и битва Костюк с шестой ракеткой мира. Как для украинок сложились матчи третьего раунда на Australian Open?
Такие разные матчи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Свитолина наиграла на самое сокрушительное поражение в Мельбурне
Элина Свитолина еще никогда не вылетела с Australian Open вот так – в матче третьего круга против двукратной чемпионки турнира Виктории Азаренко 15-я сеяная смогла за 68 минут взять лишь два гейма (0:6, 2:6).
И самое печальное в этой истории то, что такой перформанс украинки не стал сюрпризом: о таком исходе кричало буквально все – качество тенниса Свитолиной на старте сезона, отличная форма Азаренко и односторонний характер очных встреч с белоруской (теперь уже 0-5).
Первый сет Свитолиной в цифрах – 26 минут, 4-13 по невынужденным ошибкам, 35% первой подачи, 23% выигранных очков на второй подаче, 0 выигранных мячей на приеме с первого мяча. Нужны ли тут дополнительные комментарии? Элина была переиграна по всем статьям без малейших намеков на борьбу.
Level ????@vika7 · #AusOpen · #AO2022— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022
????: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/KL4PvcarYv
Да, во втором сете Свитолиной удалось подкорректировать односторонний сценарий матча, но эти поправки были настолько несущественными, что Азаренко могла их не заметить.
Экс-первая ракетка мира в ответ на попытку Элины создать давление просто взяла и выиграла все ключевые мячи – в четвертом гейме Виктория отыграла брейк-поинт после невынужденной ошибки Свитолиной с форхенда, а в концовке матча забрала единственный напряженный гейм, по ходу которого украинка спасла пять матч-болов.
Азаренко – Свитолина: статистика матча
Свитолина – Азаренко: лучшие моменты матча
Костюк вынудила претендентку на титул сыграть на пределе – после матча Бадоса назвала теннис украинки безумным
Марта Костюк любит и умеет играть большие матчи на турнирах Большого шлема – 19-летняя теннисистка на US Open-2020 затащила Наоми Осаку в решающий сет, а на прошлогоднем Ролан Гаррос выбила Гарбинье Мугурусу и бодро повоевала с Игой Швёнтек в 1/8 финала. Теперь в эту коллекцию добавился еще один блокбастер – против Паулы Бадосы (2:6, 7:5, 4:6) в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.
Первый сет прошел под диктовку испанки – Костюк выиграла только 4 очка на первой подаче, провалилась на брейк-поинтах (1 из 5 на приеме, 3 из 3 на своей подаче) и настреляла 13 невынужденных ошибок против 9 виннерсов у Бадосы.
Настоящий теннис в исполнении Марты пошел в тот момент, когда Бадоса оказалась в считанных розыгрышах от победы. В восьмом гейме украинка сделала обратный брейк со счета 15:40, затем дважды образцово отработала свою подачу и сломила соперницу еще одним результативным геймом на приеме, что автоматом принесло ей победу во второй партии.
This volley deserves bonus points ????@marta_kostyuk • #AusOpen • #AO2022— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022
????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/vhQpKBJSSx
К сожалению, в решающем сете Костюк вернулась к порой авантюрному теннису – Марта вновь стала регулярно проваливаться на своей подаче, а ее попытки сыграть роль агрессора привели к двум десяткам невынужденных ошибок. При счете 3:3 украинка собственными помарками под ноль отдала гейм на своей подаче, затем на приеме подарила Бадосе еще три мяча, а ее отчаянная попытка остаться в игре оборвалась на четвертом матч-боле после очередной ошибки.
Костюк – Бадоса: статистика матча:
Костюк – Бадоса: лучшие моменты матча
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