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Монфис в пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала Australian Open

Теннис
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Муж Элины Свитолиной оформил третью победу в Мельбурне

Монфис в пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче за путевку в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Гаэль Монфис за 2 часа и 3 минуты разгромил чилийца Кристиана Гарина (7:6, 6:1, 6:3).

Монфис подал 14 эйсов, сделал 7 брейков, отдал 3 гейма на своей подаче, а также выполнил 30 виннерсов и допустил 27 невынужденных ошибок.

За повторение личного рекорда на Australian Open Гаэль Монфис сыграет с 77-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.

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В статье: теннис Australian Open Гаэль Монфис
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