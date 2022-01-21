Монфис в пятый раз в карьере сыграет в 1/8 финала Australian Open

В матче за путевку в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Гаэль Монфис за 2 часа и 3 минуты разгромил чилийца Кристиана Гарина (7:6, 6:1, 6:3).

Монфис подал 14 эйсов, сделал 7 брейков, отдал 3 гейма на своей подаче, а также выполнил 30 виннерсов и допустил 27 невынужденных ошибок.

За повторение личного рекорда на Australian Open Гаэль Монфис сыграет с 77-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем.