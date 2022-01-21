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Костюк – о вылете с Australian Open: "Это больно"
Первые слова украинки
Марта Костюк в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии драматично проиграла шестой ракетке мира Пауле Бадосе – 2:6, 7:5, 6:4.
После матча Костюк опубликовала пост в Instagram.
«Это больно. Какая битва с Паулой Бадосой, не могу дождаться следующих. Спасибо всем за то, что пришли и поддержали. Снова за работу», - написала теннисистка.
Марта Костюк за счет прохода в третий круг в Мельбурне в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на 14 позиций и находится на 52-й строке.
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