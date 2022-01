Надаль в 15-й раз пробился в 1/8 финала Australian Open

Легендарный испанец Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2, 3:6, 6:1) и в 15-й раз в карьере пробился в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии.

Надаль в своем третьем матче в Мельбурне сделал 5 брейков, отдал 1 гейм на своей подаче, а также подал 4 эйса и выполнил 39 виннерсов.

The dream is still alive ✨



???????? @RafaelNadal defeats Karen Khachanov 6-3 6-2 3-6 6-1 to advance to the fourth round at the #AusOpen for the 15th time.#AO2022 pic.twitter.com/MRVpuFm5JM