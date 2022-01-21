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Надаль в 15-й раз пробился в 1/8 финала Australian Open
Матч получился непростым
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный испанец Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2, 3:6, 6:1) и в 15-й раз в карьере пробился в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии.
Надаль в своем третьем матче в Мельбурне сделал 5 брейков, отдал 1 гейм на своей подаче, а также подал 4 эйса и выполнил 39 виннерсов.
The dream is still alive ✨— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022
???????? @RafaelNadal defeats Karen Khachanov 6-3 6-2 3-6 6-1 to advance to the fourth round at the #AusOpen for the 15th time.#AO2022 pic.twitter.com/MRVpuFm5JM
Рафаэль Надаль на 18-м Шлеме подряд дошел до 1/8 финала, а его следующим оппонентом на Australian Open станет Адриан Маннарино или Аслан Карацев.
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