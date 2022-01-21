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Надаль в 15-й раз пробился в 1/8 финала Australian Open

Теннис
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Матч получился непростым

Надаль в 15-й раз пробился в 1/8 финала Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный испанец Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:2, 3:6, 6:1) и в 15-й раз в карьере пробился в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии.

Надаль в своем третьем матче в Мельбурне сделал 5 брейков, отдал 1 гейм на своей подаче, а также подал 4 эйса и выполнил 39 виннерсов.

Рафаэль Надаль на 18-м Шлеме подряд дошел до 1/8 финала, а его следующим оппонентом на Australian Open станет Адриан Маннарино или Аслан Карацев.

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open Карен Хачанов
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