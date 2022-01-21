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Свитолина заявилась на очередной февральский турнир

Теннис
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Good luck, Elina

Свитолина заявилась на очередной февральский турнир

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявилась на турнир в Дубай, который состоится 14-20 февраля.

Свитолина проиграла на Australian Open

Напомним, Свитолина два года подряд (2017-2018) становилась чемпионкой соревнований, а в 2016 и 2019 годах проигрывала в полуфинале победителям.

Кроме Светолиной, на турнир в Дубай заявилось 16 теннисисток из топ-20 рейтинга.

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В статье: Элина Свитолина
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