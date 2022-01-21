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Свитолина заявилась на очередной февральский турнир
Good luck, Elina
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина заявилась на турнир в Дубай, который состоится 14-20 февраля.
Напомним, Свитолина два года подряд (2017-2018) становилась чемпионкой соревнований, а в 2016 и 2019 годах проигрывала в полуфинале победителям.
Кроме Светолиной, на турнир в Дубай заявилось 16 теннисисток из топ-20 рейтинга.
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Источник:Большой теннис Украины
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