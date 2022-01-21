Свитолина заявилась на очередной февральский турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявилась на турнир в Дубай, который состоится 14-20 февраля.

Свитолина проиграла на Australian Open

Напомним, Свитолина два года подряд (2017-2018) становилась чемпионкой соревнований, а в 2016 и 2019 годах проигрывала в полуфинале победителям.

Кроме Светолиной, на турнир в Дубай заявилось 16 теннисисток из топ-20 рейтинга.